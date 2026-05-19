Gobierno y Generalitat ratifican este miércoles en Madrid los acuerdos con ERC para los Presupuestos

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, tras reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, en julio de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Generalitat celebrarán este miércoles en Madrid la reunión de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias, que servirá para ratificar los principales acuerdos entre el Govern y ERC para los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Las reuniones estarán presididas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y se celebrarán a las 16.30 horas, en el Ministerio de Política Territorial.

La convocatoria de la Comisión Bilateral, que ya se ha reunido 2 veces esta legislatura (debe hacerlo 2 veces al año según el Estatut) consolida la "nueva etapa de colaboración" entre instituciones, según fuentes del Govern.

La Comisión Mixta de Transferencias, que también se celebró en febrero de 2025, no se reunía, antes de la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, desde hacía 14 años.

PRINCIPALES ACUERDOS

En la reunión de este miércoles se abordarán 3 de los principales acuerdos entre el Govern y ERC para los Presupuestos: el impulso de la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad de inversiones del Estado en Catalunya, y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Rescatando un proyecto de la etapa del tripartit, la línea orbital ferroviaria uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona; es un proyecto que costaría 5.200 millones, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y lo financiaría íntegramente el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Todo ello se vehiculará a través de una sociedad mercantil de inversiones del Estado --que no necesita pasar por el Congreso--, después de que no se lograse aprobar en la Cámara baja el Consorci d'Inversions con el voto en contra de PP, Vox y Junts, y que también se acordará en esta bilateral.

Socialistas y republicanos también han llegado a un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado ahora por el Estado, que pasaría a tener el 40%, por el 45% de la Generalitat y el 15% del Ayuntamiento.

Además, se acordará traspasar a la Generalitat las competencias estatutarias en ordenación y gestión del litoral, para que Catalunya asuma las funciones y servicios en este ámbito, y se tratarán otros temas sobre acción exterior, catalán y administración pública.

EL IRPF QUEDA FUERA

No formarán parte de los acuerdos de esta bilateral otros acuerdos entre el Govern y ERC que necesitarán también de la concurrencia del Gobierno, y en el acuerdo ya se contempla que formen parte de futuras reuniones del órgano.

Por ejemplo, la delegación de las competencias a Catalunya para la recaudación del IRPF, asunto en el que se comprometen los republicanos y el Ejecutivo a trabajar "conjuntamente", según ha explicado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, este martes, no formará parte de la bilateral.

También "en una futura Comisión Bilateral" (no en la de este miércoles) se creará un órgano entre el Estado y la Generalitat para coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario de Catalunya, otro punto textual del acuerdo, que también contempla la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.