Gobierno, Generalitat y Tarragona crean el Consorcio del Patrimonio de Tarraco, con 39,7 millones

El ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona han acordado este miércoles la constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco, para gobernar de forma compartida el patrimonio romano de la ciudad, reconocido como patrimonio mundial por la UNESCO, en el que invertirán, de forma conjunta, 39,7 millones de euros hasta 2027.

Lo han presentado en el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, en un acto al que han asistido también la consellera de Cultura, Sònia Hernández, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

Las entidades consorciadas son la Generalitat, el Ayuntamiento y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y se podrán incorporar al mismo el Ministerio, la Diputación y el Arzobispado, que inicialmente participarán mediante un convenio.

La presidencia recaerá en la Generalitat, concretamente en el presidente Illa, y el comité ejecutivo lo presidirá el alcalde Viñuales.

El consorcio recogerá la gestión de los monumentos, yacimientos arqueológicos, espacios históricos y culturales del conjunto arqueológico, como el Anfiteatro Romano, el Foro Romano, el Circo Romano y el Teatro Romano, así como las murallas, o la Cantera romana de El Mèdol.

Se pretende garantizar la coordinación entre las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio arqueológico de la ciudad, así como "optimizar recursos y ser más eficientes y efectivos".

Se busca además trabajar en una visión integral del Patrimonio Mundial para que relato, gestión, funcionamiento y otros aspectos como la difusión y la comunicación estén alineados entre todas las administraciones participantes, profundizar en la protección, restauración, gestión y proyección del legado, para que se convierta en "referencia internacional".

La redacción del convenio se llevará a cabo en el cuarto trimestre de 2025, una vez aprobados los estatutos del consorcio y el plan de viabilidad financiera.

Todo ello lo han abordado, en una reunión bilateral Generalitat-Ayuntamiento, encabezadas por Illa y Viñuales, antes del acto oficial de presentación del consorcio.

Más allá de la constitución y el presupuesto del consorcio, el resto de inversión está vinculada a otros proyectos relacionados con el patrimonio mundial (en total, el ministerio invertirá 19,3 millones, el Govern 10,8, y el Ayuntamiento 10,1).

En el proyecto museográfico del Museu Nacional Arqueològic de Tarraco, cuyas obras deben finalizar en diciembre de 2026, el ministerio invertirá 8,5 millones (4,4 para obra civil, 3,7 para la museografía y 0,4 para la restauración), y la Generalitat 1,28 para la museografía.

Se intervendrá en el Teatro Romano de la ciudad, para acoger el proyecto 'Els ulls de la història' ampliando el espacio de visita para inicios de 2027, en una inversión de la Generalitat de 2 millones, que garantizará la protección y arreglo de los restos arqueológicos.

En la Necrópolis de Tarraco, cuya intervención ya está en marcha, se han invertido por parte del ministerio 8,9 millones, y para las actuaciones pendientes (restauraciones, nueva museografía y la obra en el solar de la Tabacalera), la Generalitat invertirá 2,1 millones, y el ministerio 1,9 millones más.

Finalmente, para la conmemoración del 25 aniversario de la designación como patrimonio mundial, se prevé una programación propia por parte del consistorio, así como jornadas profesionales y acciones conjuntas con otros ayuntamientos como Constantí y Altafulla (Tarragona).