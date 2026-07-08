El Gobierno inicia el procedimiento para declarar a Portbou (Girona) Lugar de Memoria Democrática

GIRONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa el procedimiento para la declaración del municipio de Portbou (Girona) como Lugar de Memoria Democrática, informa el Gobierno en un comunicado.

El Ejecutivo considera "oportuno honrar a las víctimas de la guerra y del exilio" dado que en Portbou (Girona) se produjeron hechos que se consideran de singular relevancia por su significación histórica y simbólica, así como por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, tras el golpe de Estado de julio de 1936.

En el comunicado se resalta que "el exilio constituyó una de las formas más crueles de represión" y se incide en que la historia de la localidad gerundense representa un testimonio vivo de la lucha por la libertad, la dignidad humana y los sufrimientos causados por la guerra y la dictadura.

PORTBOU

El municipio, por su ubicación geográfica y su historia, ha sido un punto "significativo" en momentos de la historia contemporánea de España: fue cruce de caminos de quienes huían del franquismo al final de la Guerra de España (1936-1939) y posteriormente de quienes lo hacían del nazismo durante la II Guerra Mundial (1939-1945).

El Gobierno explica que Francia constituyó el refugio de cerca de 500.000 republicanos españoles que huían de la represión franquista y tomaron el camino del exilio por fronteras catalanas en el invierno de 1939 y Portbou (Girona) fue uno de los principales pasos fronterizos hacia el país galo.

Por el paso fronterizo de Portbou (Girona) marcharon hacia el exilio "miles de personas" que huían de llegada de las tropas franquistas, entre ellos, figuras notables como el escritor Antonio Machado o la pintora Ángeles Santos Torroella.

WALTER BENJAMIN

La ciudad gerundense constituye, asimismo, "un enclave especial de memoria dual", ya que también fue lugar de paso en sentido inverso para cientos de personas que huían, durante la II Guerra Mundial, de la persecución de la Alemania nazi y de la Francia ocupada.

Uno de los casos más singulares fue el del filósofo alemán de origen judío Walter Benjamin cuya vida y obra testimonian la lucha intelectual contra el totalitarismo y la persecución.

Tras exiliarse en Francia, llegó a Portbou con visado para emigrar a Estados Unidos y "ante el miedo y el peligro real de ser deportado a Francia y caer en manos de la Gestapo", decidió suicidarse el 26 de septiembre de 1940 en el Hotel Francia de Portbou (Girona): sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal (un monumento recuerda su memoria).