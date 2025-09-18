El Gobierno inicia la renaturalización en la playa de Muntananys en Torredembarra (Tarragona)

Reunión entre la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, y el alcalde de Torredembarra, Vale Pino - GOBIERNO

TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Servicio Provincial de Costas en Tarragona, ha puesto en marcha los trabajos para recuperar un espacio degradado dentro del dominio público marítimo-terrestre de la playa de Els Muntanyans, en Torredembarra (Tarragona).

Según ha informado este jueves en un comunicado, los trabajos cuentan con una inversión de 50.000 euros y un plazo de ejecución de tres semanas.

La actuación permitirá restaurar una explanada de más de 4.400 metros cuadrados que hasta ahora funcionaba como aparcamiento al margen de lo estipulado en la ley de Costas.

También se retirará el terreno compactado, se creará dos pequeñas lagunas conectadas al nivel freático, se plantará vegetación autóctona y se instalará un cierre perimetral que impedirá el acceso de vehículos.

El inicio de los trabajos ha coincidido con una reunión que han mantenido la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, junto al alcalde de Torredembarra, Vale Pino, para tratar diversos aspectos que implican a ambas administraciones, en especial en lo que se refiere a la gestión de costas.