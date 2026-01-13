El Gobierno invertirá 13,2 millones en el nuevo cambiador de ancho de vía de Vila-seca (Tarragona)

Archivo - El Gobierno invertirá 13,2 millones en el nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragona) - GOBIERNO - Archivo

TARRAGONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la licitación de un contrato por 13,22 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, para completar la instalación del nuevo cambiador de ancho de vía de Vila-seca (Tarragona).

Esta instalación desempeñará un papel importante en la conexión Barcelona-Tarragona-Comunitat Valenciana del Corredor Mediterráneo, ya que garantizará la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies hasta Tortosa (Tarragona), según ha informado el Ministerio en un comunicado.

En concreto, este contrato comprende la ejecución de las instalaciones de seguridad del nuevo cambiador y de los nuevos desvíos de la Bifurcación de Vila-seca.

De esta manera, el Gobierno avanza en el impulso de este equipamiento tecnológico, tras autorizar recientemente la licitación de las obras de construcción del nuevo cambiador con un valor estimado de más de 25 millones de euros.

El objetivo del Ministerio en el marco del Corredor Mediterráneo es que las ciudades de Barcelona y València estén conectadas por vía de alta velocidad en 2027, entre otros hitos.