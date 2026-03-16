El Gobierno invertirá 1,4 millones en obras de emergencia en el litoral de Tarragona

TARRAGONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invertirá 1,4 millones de euros en obras de emergencia, a raíz de las borrascas continuadas entre enero y febrero, en la Illa de Buda en el Delta del Ebro y la playa del Mas Mel en Calafell, ubicadas en el litoral de Tarragona, informa en un comunicado este lunes.

La subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, ha manifestado su satisfacción por el trabajo continuado llevado a cabo por los servicios técnicos "pendientes en todo momento de recuperar y mantener el litoral con varios proyectos que afectan a toda la costa", especialmente tras el paso de la borrasca Harry.

El temporal Harry provocó la rotura del cordón litoral que separa el mar de los Calaixos de Buda, generando una apertura que permitió la entrada directa de agua del mar al sistema lagunar interior, lo que supone un "riesgo significativo" para el equilibrio ecológico del humedal integrado en el espacio Red Natura 2000 Delta del Ebro.

Se calcula que se moverán unos 20.000 m3 de arena procedente de la cantera de Cap Salou del Port de Tarragona que se desplazarán con draga hasta el delta, con un plazo de ejecución de 6 meses.

Por lo que respecta a Calafell, los temporales provocaron una pérdida significativa de sedimentos y la desaparición de la playa seca, y en este caso los trabajos se iniciarán en abril y comportarán la aportación de unos 5.000 m3 de arena.