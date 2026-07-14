El Gobierno lamenta que Catalunya perderá 1.200 millones de margen al rechazarse el techo de gasto

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El Congreso se enfrenta hoy, entre otros asuntos, al primer debate y votación del Acuerdo del G - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha lamentado que el rechazo en el Congreso a la senda de déficit supone un perjuicio de 5.849 millones de euros para todas las comunidades autónomas, 1.200 millones en el caso de Catalunya, al haberse rechazado el 0,1% de margen fiscal en los próximos 3 años.

Fuentes del Ejecutivo central han lamentado que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra del paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acusado al PP de "anteponer sus intereses partidistas a los intereses de la ciudadanía y de sus propias comunidades autónomas, que tendrán menos margen para ofrecer mejores servicios públicos en ámbitos como la sanidad o la educación".

El Gobierno ha subrayado que el voto en contra de los objetivos de estabilidad "no paraliza el trámite de los Presupuestos, simplemente, resta capacidad de gasto e inversión a las comunidades".

De hecho, no es la primera vez que el Congreso tumba una senda de déficit, ya que en lo que va de esta legislatura el Parlamento ha rechazado varias veces este punto en diferentes trámites presupuestarios.

En cuanto a Catalunya, las mismas fuentes han indicado que recibirá en 2026 "30.227 millones en entregas a cuenta, la mayor cifra de su historia", y también han recordado que han propuesto reformar el sistema de financiación, que supondría que Catalunya recibiera 4.700 millones más.

Además, han recordado que también está en tramitación parlamentaria la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que en el caso de Catalunya supondría una exoneración de 17.104 millones euros.

El Gobierno ha destacado que Catalunya ha recibido "en las distintas conferencias sectoriales 5.976 millones desde 2019, un 160,3% más que en la etapa del PP".

A pesar de los intentos de boicot del PP, el Gobierno mantiene su hoja de ruta que consiste en apoyar a Cataluña para blindar el Estado de bienestar. Entre otras medidas, podemos citar: