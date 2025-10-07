El Gobierno licita por 12,6 millones el suministro eléctrico a cruceros en el Puerto de Barcelona

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 12,6 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de redacción, ejecución y prestación del servicio de suministro eléctrico a cruceros en la futura terminal Catalonia Cruise Terminal G del Puerto de Barcelona.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de los puertos del sistema de titularidad estatal con el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS) que permitirá el suministro eléctrico de origen renovable a los barcos atracados para apagar los motores auxiliares y reducir emisiones, informa el Ministerio en un comunicado.

El Puerto de Barcelona ha iniciado un plan de electrificación por fases para dotar a los muelles de la infraestructura necesaria para el desarrollo de este sistema, y uno de los puntos de suministro que se considera prioritario es el muelle Adosado, donde están situadas las terminales de cruceros.

La contratación autorizada este martes se refiere a la conexión de una línea de media tensión en la terminal Catalonia Cruise Terminal G a una subestación de conversión eléctrica, donde también se realizará un cambio de frecuencia para transferir dicha energía al buque con un sistema de gestión de cables móvil en el muelle.

El Puerto de Barcelona ya dispone de la primera terminal de contenedores con conexión OPS del Mediterráneo en la terminal de BEST, y en el conjunto del sistema portuario estatal hay previstas inversiones por más de 800 millones de euros hasta 2029 para el despliegue del OPS.