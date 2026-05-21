El Gobierno movilizará 1.015 millones para Catalunya por el nuevo Plan Estatal de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la sede del Ministerio, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La reunión tiene como orden del día la aprobaci - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno movilizará, a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda, una inversión de 1.015 millones para Catalunya hasta 2030, de los 7.000 totales, para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región, informa en un comunicado este jueves.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

La asignación para 2026 en Catalunya será de 116 millones de euros, mientras que a nivel estatal son 800 millones los que corresponden a la anualidad de 2026.

Rodríguez ha subrayado que es muy importante el mensaje que hoy lanzan a la ciudadanía: "Distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo".

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.