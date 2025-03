Godàs ve el informe Tardà sobre la 'B' de ERC como "un tiro en el pie" al consenso en el Congreso

Niega que haya servido para aclarar responsabilidad y emplaza a Garantías a hacerlo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El excandidato de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha asegurado que el informe presentado por el exlíder de ERC en el Congreso, Joan Tardà, sobre la 'estructura B' del partido y las campañas de contraste es "un tiro en el pie" al consenso en el marco del 30 Congreso Nacional de los republicanos.

"El tono empleado, el contenido empleado, la falta de pruebas, no ayuda ni mucho menos a cerrar esta cuestión", ha asegurado Godàs este lunes en una entrevista en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press.

El informe señala a los responsables del departamento de comunicación y estrategia entre 2019 y 2023 por las campañas de contraste de la 'estructura B' del partido, entre los que estaban Sergi Sabrià y Marc Colomer.

Godàs ha lamentado que el Congreso de los republicanos haya acabado "mediatizado, condicionado por una mala lectura y una mala gestión de lo que debía de ser una comisión que debía aclarar más y no generar aún más conflicto interno".

Ha negado que el informe haya servido para aclarar responsabilidades, tras lo que ha pedido que Comisión de Garantías "lo determine finalmente".

PAPEL EN EL CONSELL NACIONAL

También ha afirmado que si su candidatura hubiese ganado las elecciones internas en ERC habrían ofrecido a la de Junqueras tener un papel en el Consell Nacional del partido, y ha lamentado que no haya ocurrido al contrario: "No lo ha hecho en ningún caso, pero yo no espero que lo haga".

Ha puesto en valor que su colectivo se haya puesto de acuerdo con la dirección para tramitar enmiendas y que un 90% de la militancia haya votado a favor de las ponencias en el plenario del Congreso, pero ha señala que "el desánimo es un problema" en ERC y que se deberá remontar.