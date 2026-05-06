González-Bueno (Sabadell) asegura que la entidad está "en un gran momento"

El consejero delegado saliente de Banco Sabadell, César González-Bueno - David Zorrakino - Europa Press

Celebra que el banco es "rentable, solvente y cuenta con el reconocimiento del mercado"

SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell hasta este miércoles, César González-Bueno, ha asegurado que la entidad está "en un gran momento: es un proyecto sólido con un futuro brillante".

Lo ha dicho en la Junta General de Accionistas, que se ha celebrado en Fira de Sabadell (Barcelona), y en la que también han participado el presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado entrante, Marc Armengol.

En su último discurso antes de dejar el cargo, González-Bueno ha recibido una ovación en pie de los presentes en la Junta General.

El directivo ha añadido que el futuro del banco se basa en tres elementos clave: el foco en España, "una economía estable y predecible"; la orientación al crecimiento, y la remuneración al accionista.

Ha subrayado que, en la actualidad, Banco Sabadell es "rentable, solvente y cuenta con el reconocimiento del mercado" y ha enfatizado que tiene un gran futuro.

El consejero delegado ha celebrado que "la estrategia de crecimiento ejecutada en los últimos años ha demostrado ser exitosa y ha transformado estructuralmente el banco".

MANDATO

González-Bueno ha repasado la evolución del banco en los cinco años en los que lo ha dirigido y ha recordado que tras su entrada en 2021 se lanzó un plan estratégico que "tenía un objetivo común y claro: mejorar la rentabilidad".

"¿Qué hemos hecho desde 2021? Hemos ejecutado la estrategia de manera decidida y acelerada. El cambio del banco es visible", ha dicho, y ha afirmado que la ejecución de la estrategia ha transformado todos los negocios del banco y el desempeño financiero.

Así, ha detallado que el beneficio neto ha pasado de dos millones en 2020 a 1.775 en 2025, mientras que el ROTE ha pasado del 0% al 14,3% en este periodo y la acción se ha multiplicado por 12,3 veces durante este periodo.

"En 2020 parte del mercado tenía dudas sobre nuestro nivel de capital. Hoy, estas dudas están totalmente disipadas: somos un banco fuerte en solvencia y con gran capacidad de generar capital", ha subrayado.

González-Bueno ha añadido que prevé seguir "ligado a esta entidad como accionista durante muchos años, porque este es un gran proyecto".

ARMENGOL

El consejero delegado ha señalado que este miércoles "empieza una nueva etapa" para el banco, y ha asegurado que Armengol es la persona adecuada para liderarla.

Ha destacado que es "un gestor con experiencia contrastada, tanto nacional como internacional" y ha puesto en valor su trabajo al frente de TSB.

"Marc, has seducido a los equipos, reguladores y consejo con una gestión verdaderamente fantástica. Además, tienen visión estratégica y un conocimiento tecnológico y comercial profundo. Y, además, por encima de todo, un excepcional talante", ha dicho dirigiéndose a Armengol.

AGRADECIMIENTOS

González-Bueno ha dicho que su mandato "han sido cinco años maravillosos" y ha mostrado su agradecimiento a los accionistas, al consejo de administración, al comité de dirección, a todo el equipo de la entidad y, especialmente, a Oliu por su apoyo constante y su compromiso.

"Han sido cinco años intensos, exigentes, muchas veces complejos, pero siempre apasionantes. Cinco años en los que hemos superado grandes desafíos. Cinco años en los que hemos alcanzado metas que nos han hecho sentir orgullosos", ha dicho.