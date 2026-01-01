González (Cabify) ve "un error eliminar licencias" de VTC ante una demanda del doble o el triple

Archivo - Varios VTC durante una protesta. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cabify en España, Alberto González, considera "un error eliminar licencias" de VTC frente a una demanda que, asegura, pide el doble o el triple, y reclama una legislación que mire al futuro.

"Es un error eliminar licencias cuando la demanda pide el doble o el triple. Barcelona tiene la oportunidad de liderar una movilidad sostenible, accesible y digital, pero para ello necesita un marco regulatorio que mire al futuro y al ciudadano, no al pasado", ha afirmado en una entrevista en El Periódico de Catalunya este jueves recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que en Catalunya hay unas 4.000 licencias VTC, de las que 600 tienen licencia urbana en Barcelona: "Con 4.000 ya es difícil garantizar tiempos y disponibilidad; con 600, directamente desaparecería el servicio tal y como lo conocen hoy los barceloneses".

González ha dicho que, ante esa limitación, la estrategia de su empresa es mejorar la calidad y sostenibilidad de los vehículos que ponen en circulación, en sus palabras.

Según el directivo de Cabify, en el sector hay dificultad para encontrar conductores, pues hay rotación: "El conductor es una pieza clave: debe conocer la ciudad, la movilidad, y el sector debe seguir profesionalizándose.