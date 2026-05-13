González Veracruz pide firmeza ante el "salvaje oeste" que supone defender los derechos digitales

La Secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, ha defendido que es necesario "poner pie en pared frente a ese salvaje oeste" que es la defensa de los derechos digitales, lo que considera una obligación de las políticas públicas y en general de toda la ciudadanía.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, que se celebra este miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona, donde ha asegurado que España ha sido vocal desde hace muchos años en la defensa de los derechos digitales: "Desde el Gobierno consideramos que las personas no somos usuarios y no podemos estar considerados como usuarios, somos ciudadanos".

Ha destacado que este evento es un gran encuentro "con foco internacional", con más de 100 participantes relevantes en la protección de datos, en la desinformación, en la privacidad, y con casi 3.000 inscritos en los tres días de programación, en el marco de la presentación de la 'I Encuesta de la percepción social sobre los derechos digitales'.

"Hay algo muy relevante que dice el informe y es que hay un clamor ciudadano sobre la preocupación en torno a los derechos digitales", ha añadido, ya que un 69% de la ciudadanía considera que tendría que haber más derechos digitales, que según ella son todavía demasiado desconocidos pero absolutamente valorados y necesarios por la ciudadanía.

Asimismo, ha remarcado el liderazgo de España en la protección de los derechos digitales en Europa, ya que "fue el Gobierno español el que impulsó, por ejemplo, la Ley Europea de Inteligencia Artificial", y también ha propuesto prohibiciones en sistemas de inteligencia artificial relacionados con las 'deepfakes' y el uso de imágenes alteradas para el abuso de los menores.

"Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad", ha añadido.