Gonzalo Boye: "Quieren al presidente Torra inhabilitado y fuera de la Generalitat"

Publicado 26/03/2019 17:21:03 CET

Asegura que Torra no podía retirar lazos de edificios públicos "sin vulnerar la ley"

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Boye, abogado que coordina la defensa internacional de Carles Puigdemont y exconsellers de su gobierno, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no tiene potestad para retirar los lazos amarillos y otros símbolos sin vulnerar la ley y ha lamentado que le quieren "inhabilitado y fuera de la Generalitat".

En una entrevista de Europa Press por la publicación de su libro '...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso' (Roca Editorial), Boye ha valorado que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y la previsible presentación de una querella por parte de la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta desobediencia forman parte de un plan para "criminalizar la actividad del presidente Torra".

"Esto no es que el presidente Torra se haya empeñado en dejar un lazo, es que la JEC le ordena hacer unas cosas que él no podía hacer porque la ley no se lo permite", ha argumentado, añadiendo que la Junta le ordenó hacerlo en unos edificios sobre los que el presidente catalán no tiene competencia.

Ha destacado que "se aportaron 131 páginas con el listado de todos los edificios pertenecientes a la Generalitat y que no dependen del presidente Torra. A la Junta eso no le importó", además de indicar que en ningún momento se citaba directamente el Palau de la Generalitat.

"Y lo sorprendente es que la JEC, que debería ser un órgano imparcial y que está mayoritariamente compuesta por jueces, no haya previsto que la orden que estaba dando no se podía cumplir", ha lamentado, añadiendo que ordenó al conseller de Interior que mandara a los Mossos d'Esquadra a retirar estos símbolos, cuando la ley de la policía catalana no permite que un conseller les dé órdenes ejecutivas.

Ha considerado que sin duda lo que se busca es inhabilitarle y que "en ese concierto hay muchos detrás", sin dar más detalles.

Boye ha hecho hincapié en que en breve se presentará una querella contra la JEC por las decisiones adoptadas en este procedimiento, y ha vaticinado, sobre la posible querella de la Fiscalía, que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "valore toda la documentación que hay ahí, probablemente llegue a una conclusión totalmente distinta a la que están llegando algunos medios".