El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, han coincidido en que ven necesario avanzar hacia una mayor integración entre los países de la Unión Europea (UE).

Lo ha dicho este jueves en una mesa redonda en el marco del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.

De Guindos ha lamentado que la UE carece de "un mercado integrado de bienes y servicios", algo que ha calificado de revolucionario y que ha dicho que llevaría a la creación de un mercado único de capitales.

"Los políticos hablan mucho de la unión del mercado de capitales, pero la verdadera revolución será el mercado de bienes y servicios", ha insistido de Guindos, que también ha lamentado que no se habla de la unión de otros mercados, como el laboral.

Gortázar ha apuntado que "falta una voluntad política real" para poder alcanzar esta unión del mercado de capitales, y ha subrayado que las barreras no arancelarias en el mercado de servicios europeos están por encima del 100%.

AHORRO

El consejero delegado de CaixaBank ha añadido que el desarrollo de mercados institucionales de ahorro "es un pilar básico para el desarrollo de mercado de capitales" y ha definido como crítico el ahorro a largo plazo asociado a las pensiones.

De Guindos ha añadido que la integración del mercado bancario "sería vital", aunque ha dicho que es difícil que se logre sin un fondo de depósitos, normativas contra la insolvencia o impuestos sobre el ahorro comunes.