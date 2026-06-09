El Govern y 3Cat acuerdan con Disney incorporar 37 doblajes en catalán a Disney+

Logotipo de Disney+ - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat y 3Cat han acordado con Disney incorporar 37 doblajes en catalán a Disney+, con los que la plataforma pasa a ofrecer 128 títulos en lengua catalana, informa el Departament en un comunicado este martes.

Se trata del "primer lote" de doblajes de 3Cat que la plataforma incorpora a su catálogo y destacan obras como 'El diable es vesteix de Prada', 'Sol a casa', 'Alien', 'El sisè sentit', 'El cigne negre' o 'Braveheart', entre otros.

Con el inicio del nuevo acuerdo, se añaden a Disney+ 30 películas de imagen real, 4 de animación y 3 de imagen real combinada con animación; y la mayoría (27) son del catálogo de 20th Century Studios, que adquirió The Walt Disney Company en 2019, 5 son producciones de Walt Disney Pictures y el resto son de Touchstone, Hollywood Pictures y Buena Vista.

Los títulos que se han añadido en Disney+ son 'A la corda fluixa', 'Aigua per a elefants, 'Alien', 'Alien versus Predator', 'Bàsil, el ratolí detectiu', 'Big', 'Braveheart', 'Brooklyn', 'Camí de perdició', 'El cigne negre', 'El club dels poetes morts', 'El dia de demà', 'El diable es vesteix de Prada', 'El planeta dels simis (1968)', 'El regne del cel', 'El sisè sentit' y 'El vol del Fènix'.

También 'Els pingüins del senyor Popper', 'Els rescatadors', 'Entre copes', 'Garfield 2', 'Hitchcock', 'Jo, robot', 'Joy', 'La proposta', 'L'aprenenta de bruixa', 'L'exòtic Hotel Marigold', 'Monuments men', 'Oliver i companyia', 'Petita miss Sunshine', 'Qui ha enredat en Roger Rabbit?', 'Sol a casa', 'Sol a casa 2: Perdut a Nova York', 'Speed', 'Taran i la caldera màgica', 'Un bon any' y 'Valors ocults'.

Entre los títulos que Disney+ ya ofrecía en catalán, están los que se han doblado con el apoyo de la Conselleria de Política Lingüística, como 'Hoppers', 'Zootròpolis 2', 'Elio', 'Vaiana 2', 'Del revés 2' y 'El regne del planeta dels simis', así como algunas producciones catalanas como la serie 'El mal invisible'.