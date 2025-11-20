El Govern aboga por un arbitraje de consumo "sin inquietudes ni nerviosismos"

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró. - GENERALITAT

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, ha abogado por unos sistemas extrajudiciales para resolver conflictos entre empresas y consumidores, especialmente el arbitraje de consumo, "respetando que los derechos de todos transiten por un camino cómodo, sin inquietudes ni nerviosismos".

Lo ha dicho este jueves durante la inauguración de las IV Jornadas Internacionales de Arbitraje de Consumo, organizadas por la Agència Catalana del Consum para debatir sobre la necesidad de garantizar un sistema de arbitraje obligatorio, informa el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado.

La cita tiene el objetivo de debatir sobre la necesidad de dar un paso adelante para garantizar un sistema de arbitraje obligatorio, especialmente en aquellos sectores que prestan servicios básicos.

Baró ha recordado que, el pasado mes de junio, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ya trasladó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el proyecto de modificación del arbitraje de consumo para que se convierta en un instrumento obligatorio para resolver reclamaciones sobre servicios básicos que no superen los 2.000 euros.

Esta propuesta de modificación del sistema arbitral de consumo prevé asegurar la existencia de vías sencillas, rápidas y gratuitas que permitan resolver las controversias y garantizar efectivamente los derechos de la ciudadanía en sus relaciones de consumo.

8.000 RECLAMACIONES EN 2024

Según los datos de 2024, Consum gestionó unas 8.000 reclamaciones sobre servicios básicos y de importes inferiores a los 2.000 euros, de las que se pudieron resolver el 40%, mayoritariamente por acuerdo de mediación entre las partes (32%) y en menor medida por laudo arbitral (8%).

El resto de reclamaciones, especialmente en sectores como el transporte aéreo o los servicios financieros, se archivaron.

"En estos casos, se aboca a los consumidores a la vía judicial como último recurso, vía a la que no suelen recurrir cuando se trata de reclamaciones de cuantías pequeñas", ha aseverado Baró.

De acuerdo con la legislación actual, el arbitraje de consumo se basa en la voluntariedad, por lo que es necesaria la adhesión de las empresas al sistema arbitral de consumo o bien la aceptación de la vía arbitral 'ad hoc', es decir, sólo para un caso concreto.