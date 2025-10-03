El Govern abona 252 millones de ayudas de la PAC de la campaña de solicitud única 2024

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 252 millones de euros de ayudas directas de la Política agraria común (PAC) de la campaña de solicitud única 2024, informa en un comunicado este viernes.

Esta semana tiene lugar el último pago de más de 7,3 millones por el diferencial del importe de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, donde se incluye el incremento del 5,14% fijado por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

Las ayudas directas de la PAC incluyen: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (128 millones), la ayuda redistributiva complementaria a la renta (31,8 millones), la ayuda complementaria a la renta para jóvenes (5,7 millones), los ecoregímenes (54,1 millones), las ayudas asociadas agrícolas (7,2 millones) y las ayudas asociadas ganaderas (26 millones).

Respecto a la reserva estatal de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad del año 2024, se han asignado derechos a 192 personas beneficiarias, de las cuales el 75% son jóvenes agricultores, por un importe total de 613.529,34 euros.

El Departamento ha recordado que, con el cambio de periodo de la PAC, Catalunya fue en 2023 la única comunidad autónoma en la asignación de derechos de reserva estatal en explotaciones con superficies de sectores que no disponían de derechos.