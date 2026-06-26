El Govern abona 6,5 millones de las ayudas directas de ecorregímenes de la PAC 2025

Archivo - El Govern abona 1,3 millones de LAS ayudas directas de ecoregímenes de la PAC 2024 - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 6,5 millones de euros de las ayudas directas de los 9 ecorregímenes de la Política agraria común (PAC) correspondientes a la campaña de 2025 a 26.222 solicitantes.

En un comunicado este viernes, el departamento ha explicado que este pago corresponde al 100% del importe unitario definitivo fijado por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) para los ecorregímenes de la campaña 2025.

El Govern publicará las resoluciones de las ayudas en el tablero electrónico y se podrán consultar en la aplicación DUNweb a partir del lunes, y el plazo para presentar recurso es de un mes a partir del día siguiente de la publicación en este tablero.

Desde diciembre de 2025, se han hecho abonos de este tipo de ayudas que, en total e incluyendo este último, suponen un importe de 55.184.095 euros.

Este tipo de ayudas se destinan al pastoreo extensivo, rotación de cultivos y siembra directa, cultivos directos e inertes en cultivos leñosos y espacios de biodiversidad en tierras de cultivo.