El Govern aborda los episodios de calor extremo con entidades del sector agrícola

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial del Govern en Lleida, Núria Gil, ha participado este jueves en una reunión de urgencia con entidades agrarias y agentes del sector para abordar los episodios de calor extremo y prevenir riesgos en el marco del fallecimiento de un temporero en el Segrià (Lleida) durante la ola de calor.

Durante el acto, se ha analizado la situación meteorológica y la previsión de temperaturas para los próximos días, así como las medidas preventivas vigentes: adaptación de horarios para evitar las horas de máxima insolación, incremento de los periodos de descanso, puntos de hidratación suficientes y obligatoriedad de llevar equipamiento adecuado para protegerse del sol.

Gil ha explicado que tanto el Govern como el Ayuntamiento de Lleida se han puesto en contacto con ellos para "ofrecer todo el apoyo necesario", al tiempo que ha pedido prudencia mientras no se disponga de los resultados definitivos de la autopsia y del expediente de trabajo para determinar las causas de la muerte.

"Es injusto y contraproducente reducir a la payesía a estereotipos negativos: la gran mayoría de explotaciones trabajan con rigor y cumplen la normativa", ha subrayado Gil.

El encuentro ha concluido con el acuerdo de reforzar la inspección y el seguimiento de las medidas y establecer un mecanismo de coordinación permanente mientras dure el episodio de calor extremo, así como la posibilidad de activar protocolos extraordinarios si la situación meteorológica empeora.