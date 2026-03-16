El Govern abre hasta el 16 de mayo la consulta del Plan de Vivienda para las zonas rurales

Archivo - Fotografía de un pueblo de Catalunya. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha habilitado hasta el próximo 16 de mayo el proceso de consulta pública previa a la redacción del Plan de Vivienda de las áreas rurales, informa un comunicado de la organización este lunes.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, avanzó durante la presentación del programa la intención de aprobar este proyecto durante el año en curso con el objetivo de "sumar políticas de vivienda y estrategias de reequilibrio territorial".

Con el objetivo de recoger aportaciones para la elaboración del Plan, la consulta del Govern plantea preguntas para identificar los problemas como la falta de edificación, los edificios vacíos, el déficit de rehabilitación o el impacto de las viviendas turísticas; también se consulta por las medidas prioritarias para mejorar el acceso o los obstáculos para impulsar la rehabilitación y reutilización de edificios existentes.