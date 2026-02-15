El Govern abre a consulta el Plan del litoral para 2028, que afectará a 91 municipios

Paneque durante la visita. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado este domingo el documento de objetivos y propósitos para el futuro Plan de protección y ordenación del litoral (PPOL), que afectará a un total de 91 municipios de Catalunya, y que se abre ahora a consulta de la ciudadanía, administraciones y agentes interesados con previsión de aprobarse en 2028.

Lo ha explicado en un acto en el Espai las Madrigueres del Vendrell (Tarragona), donde ha explicado que el PPOL nace para garantizar "una gestión integrada de la franja litoral catalana", incluyendo aguas territoriales, playas y primera línea de costa terrestre, informa la Conselleria en un comunicado.

PROTEGER Y RENATURALIZAR

Los objetivos del plan pasan por proteger y renaturalizar lo máximo posible el ámbito del litoral catalán, impulsar un modelo de gestión de costa que aborde los retos generados por el cambio climático y garantizar la actividad económica de la zona, han explicado fuentes del departamento.

Además, el plan busca coordinar las diferentes competencias de las administraciones en torno al litoral, que se dividen entre el Gobierno central, el Govern de la Generalitat y los municipios, un marco competencial actualmente "confuso", y aboga por una estrategia conjunta que cuente con todos los actores implicados.

"Es una política pública sin precedentes en Catalunya porque abarcará simultáneamente el ámbito terrestre y el marino y abordará la gestión del litoral desde los usos y actividades económicas, la adaptación al cambio climático, la regeneración de ecosistemas y paisajes, y la mejora de la gobernanza", en palabras de Paneque.

El plan establece un marco de actuación que podría afectar a 70 municipios de costa y 21 municipios de interior, y comprenderá toda la costa catalana, 22,2 kilómetros mar adentro desde la misma y 1 kilómetro tierra adentro, los espacios de dominio público en ambos sentidos.

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS

Así, el documento presentado este domingo establece 5 objetivos a abordar, que son reducir progresivamente los riesgos naturales relacionados con el cambio climático; recuperar paisajes y ecosistemas costeros; compatibilizar la actividad económica, social y cultural con la conservación; hacer más efectiva, transparente y participativa la gobernabilidad del litoral, y asegurar la generación y difusión del conocimiento.

En base a estos, el texto presentado por Paneque establece 12 instrumentos para impulsar las medidas y acciones del plan, no de forma concreta --estas se definirán más adelante en base a las características y necesidades de cada municipio, insisten desde el departamento-- sino como una forma que facilite la materialización de los objetivos.

Estos incluyen, por ejemplo, la actualización del catálogo de clasificación de tramos de playas y costa, la creación de una red de protección y restauración de la infraestructura verde del litoral o la puesta en marcha de una metodología de evaluación de las actuaciones en el litoral.

Así, será a lo largo de la elaboración del plan que se concretará hacia qué escenario tiende cada municipio y cómo se traduce eso en la gestión cotidiana del litoral y las decisiones y acciones a emprender.

EL CASO DEL VENDRELL

La consellera ha apuntado que el proyecto de les Madrigueres es un ejemplo de los usos que puede tener el PPOL: "Es un proyecto de restauración, de los pocos que tienen una continuidad desde el interior desde la costa".

Se trata del único espacio del litoral de la zona del Penedès que no ha sido urbanizado, y una de las pocas zonas húmedas litorales que quedan entre los deltas del Ebro y el Llobregat.

La actuación está destinada a recuperar los valores naturales y paisajísticos del espacio, de unas 30 hectáreas de superfície, con un elevado potencial ambiental y que había sufrido "un proceso continuado de degradación".

CALENDARIO Y TEMPORALIDAD

El documento está disponible desde este domingo en el portal de participación ciudadana de la Generalitat, a través del cual ciudadanos, administraciones como los municipios o agentes interesados pueden presentar sus propuestas.

Según el calendario previsto, tras la consulta pública se llevará a cabo un proceso participativo abierto --con grupos de trabajo, una comisión mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat o una comisión de seguimiento--, y una aprobación inicial prevista para 2027, con el objetivo de que el plan final sea aprobado un año más tarde.

El texto resultante, explica el Departamento de Territorio, quiere ser una hoja de ruta consensuada que guíe el modelo de gestión de la costa catalana hasta el año 2100.

ESCENARIOS DE FUTURO

El documento propone 5 escenarios de futuro posibles, que incluyen la transformación del litoral en los casos que sea necesario para garantizar los usos y presencia de las personas, la recuperación y renaturalización del paisaje en favor de la naturaleza o una combinación por la cual se liberen espacios ahora ocupados por el hombre y delimitar otros para la actividad humana.

Los otros dos escenarios planteados por el documento inicial son el de un litoral "elástico", por el que se promueven espacios de uso mixto entre naturaleza y sociedad alternando las funciones y un litoral regenerativo, por el que la actividad humana en el mismo estuviera ya pensada para regenerar la naturaleza.

NATURALEZA DEL PLAN

El objetivo del Govern pasa por crear un plan con una doble naturaleza, tanto jurídica, en tanto que es un plan director urbanístico, como sectorial del litoral y de ordenación.

Esto generará, por lo tanto, que algunas de las disposiciones serán de obligado cumplimiento, mientras que otras podrán ser recomendaciones, para poder convivir así con las ordenaciones que ya están en marcha en el litoral y coordinarse con los instrumentos existentes, insisten fuentes del departamento.

En el caso de la ciudad de Barcelona, el futuro plan prevé un régimen especial para la capital catalana por las competencias especiales que emanan de la Carta Municipal.