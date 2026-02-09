El Govern abre convocatoria de ayudas al alquiler en el mercado privado por emergencia social

Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha abierto la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas del mercado privado para personas en situación de emergencia económica y social, informa en un comunicado este lunes.

Las solicitudes, impulsadas por la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y las renovaciones de convocatorias anteriores, se pueden presentar hasta el 30 de septiembre de 2026 y están destinadas a personas especialmente vulnerables que se encuentran en situación de emergencia económica y social, y en riesgo de exclusión residencial.

El importe de estas ayudas del programa Garantim no puede superar la renta del contrato de arrendamiento ni el Índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, o, en el caso de viviendas situadas en municipios donde no sea consultable este índice, el precio medio del alquiler mensual del municipio.

Se establece en función del esfuerzo económico de la unidad de convivencia y la renta de las viviendas susceptibles de ser subvencionadas no puede superar los importes marcados en las Bases reguladoras, que son de 900 euros para las comarcas del ámbito metropolitano de Barcelona.

El resto de comarcas barcelonesas tienen un tope de 650 euros; las comarcas de la provincia de Girona de 750 euros; las comarcas de Tarragona de 700 euros; y las comarcas de Lleida y Terres de l'Ebre de 600 euros.