El Govern se abre a "explorar" la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona dentro del marco normativo

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Paneque no ve "incompatible" ampliar El Prat e impulsar un pacto de Estado contra el cambio climático

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Ejecutivo catalán está abierto a "explorar diversas posibilidades" sobre la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona --algo que incluía el acuerdo de investidura con ERC-- siempre que se respete el marco normativo.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha afirmado que no hay una propuesta concreta sobre la gobernanza aeroportuaria, pero ha explicado que ERC trasladó "hace unas semanas" en reuniones esta voluntad de avanzar en este sentido.

"Desde el Govern siempre estamos de acuerdo en avanzar tanto en el ámbito competencial como en mejorar gobernanzas de servicios que afectan a la ciudadanía de Catalunya", ha sostenido Paneque, y ha negado que hayan abordado con ERC la posibilidad de crear de una filial de Aena.

PACTO DE ESTADO

La consellera también ha defendido que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona "no es incompatible" con trabajar por un pacto de Estado contra el cambio climático, que ha calificado como un línea de trabajo adecuada y en la que colaborarán con el Gobierno central.

Paneque ha subrayado que el Aeropuerto de Barcelona cuenta "ya en estos momentos con un programa de descarbonización", por lo que considera que una ampliación no es incompatible con los objetivo de descarbonización de la economía catalana fijados en los presupuestos de carbono que aprobó el Govern a principios de verano.