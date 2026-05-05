El Govern abre la licitación de 59 solares pequeños en 40 municipios para 783 viviendas protegidas

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha abierto la primera convocatoria de los concursos para licitar solares con capacidad para menos de 20 viviendas, y que incluye 59 solares de propiedad pública distribuidos en 40 municipios y en los que se podrán construir 783 viviendas protegidas.

La convocatoria, que ha explicado este martes la consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, es posterior a la firma el pasado marzo por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de los convenios de colaboración con los ayuntamientos.

También se han publicado las bases de la adjudicación de la lista de solares, que ya se ha hecho pública, y que prioriza criterios como el alquiler asequible, por encima de la cesión de uso, y los proyectos cooperativos, sociales o de autopromoción, han detallado fuentes del departamento.

Esta convocatoria hace referencia a los primeros concursos específicos del total de 215 solares de pequeño tamaño aportados por los ayuntamientos a la bolsa de solares, con capacidad para un total de 2.135 viviendas, y que se irán publicando gradualmente, tanto para observar la viabilidad y el correcto funcionamiento del plan como para habilitar aquellos solares que todavía no cuenten con las características necesarias para empezar a construir.

CONCURSOS ESPECÍFICOS

La convocatoria establece así un concurso para cada uno de los solares, sin un plazo definido de adjudicación, y en los que, cuando se presente una solicitud, se abrirá un plazo de un mes para permitir a otros promotores presentarse al mismo solar.

El objetivo de estos concursos específicos pasa por simplificar los procedimientos administrativos, facilitar la presentación de ofertas; respecto a la solvencia, se incluyen nuevos criterios de valoración, como la cesión de uso en régimen cooperativo o la autopromoción, destinada, por ejemplo, a grupos pequeños de personas que opten por impulsar un proyecto de vivienda para el autoconsumo en el solar.

También se introduce un criterio que valora aquellas viviendas promovidas o gestionadas por entidades adheridas a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

BOLSA DE RESERVA

Además, desde el departamento también han anunciado la apertura de una segunda convocatoria de la reserva pública de solares, el instrumento del Govern para impulsar la construcción en terreno público, y cuya primera convocatoria permitió movilizar hasta 670 solares con capacidad para 22.000 viviendas.

Ahora, las previsiones de la Generalitat pasan por que se inscriban un "mínimo" de 170 solares, con capacidad para otras 8.300 viviendas, que están ya identificados, aunque el número final podría acercarse al de la primera convocatoria, explican fuentes de la conselleria de Vivienda.

Del total de los solares identificados, 67 están ubicados en el Área Metropolitana, con capacidad para 4.356 viviendas, 24 en el resto de municipios del arco metropolitano (1.509 viviendas), 16 en las ciudades de Girona, Lleida y Tarragona (409 viviendas), otros 16 pertenecen al Incasòl (678 viviendas), 10 están en municipios de más de 40.000 habitantes (320 viviendas) y 37 en municipios de menos de estos habitantes (1.028 viviendas).