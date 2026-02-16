El Govern abre el plazo para pedir subvenciones para el doblaje y subtitulado en catalán en cines

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat abre este jueves el plazo para solicitar subvenciones destinadas al doblaje y la subtitulación en catalán de largometrajes de estreno en salas de cine, informa este lunes en un comunicado.

Esta línea de ayudas, cuyo para presentarse es el 29 de octubre y que está dirigida a empresas de distribución cinematográfica, tiene como objetivo incrementar el número de estrenos de largometrajes disponibles en lengua catalana, tanto doblados como subtitulados.

Mediante esta línea, la Generalitat subvencionó durante 2025 el doblaje y el subtitulado de 85 títulos, de los que 39 se estrenaron en versión doblada al catalán, 38 en versión original subtitulada en catalán y 8 en versión doblada y subtitulada.