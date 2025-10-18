El Govern abrirá cuatro nuevas sedes corporativas y tres OAC en el Alt Pirineu y Aran (Lleida)

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en su visita a la Seu d'Urgell (Lleida) - GENERALITAT DE CATALUNYA

Dalmau defiende un "país conectado territorialmente, que no deje ninguna parte del territorio atrás"

LLEIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat abrirá cuatro nuevas sedes corporativas y tres Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) en el Alt Pirineu y Aran, como parte de un plan de "reorganización integral" de los servicios y oficinas, explica en un comunicado este sábado.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en visita al Ayuntamiento de la Seu d'Urgell (Lleida), ha explicado en declaraciones a la prensa que el Govern quiere un "país conectado territorialmente, que no deje ninguna parte del territorio atrás".

Las nuevas sedes estarán en Tremp, Puigcerdà y la Seu d'Urgell (Lleida), donde habrá dos nuevos edificios, y habrá una nueva OAC en estos tres mismos municipios.

Se espera que las obras de la nueva OAC en la Seu d'Urgell acaben este diciembre y que a principios de año pueda entrar en funcionamiento.

Según Dalmau, uno de los objetivos para favorecer la cohesión territorial es que "las personas no se tengan que desplazar a Barcelona para hacer sus trámites y sus gestiones".

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

En Tremp, la nueva sede del Govern se situará en un solar con edificabilidad de hasta 2.000 metros cuadrados, en el passeig de Pompeu Fabra, para lo que el Govern espera poder licitar las obras a finales de 2027 e inaugurar el edificio a finales de 2030, con una inversión prevista de 10,8 millones de euros.

En Puigcerdà, el Govern y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para el uso de una antigua oficina de turismo en desuso, con un gasto total de 92.000 euros para adecuar las instalaciones donde se espera que trabajen unas 20 personas.

Por su parte, en la Seu d'Urgell, el Ayuntamiento cederá dos edificios, uno ubicado en la plaza Pati Palau y otro en la calle dels Canonges.

Respecto a las OAC, la de Tremp y la de Puigcerdà se ubicarán en los edificios de las nuevas sedes corporativas, aunque en el caso de Tremp se prevé abrir una de carácter provisional y, en el caso de la Seu d'Urgell, se utilizará el espacio del passatge Alsina 3, donde ya hay ubicados diferentes servicios territoriales.