El Govern actúa en 3 barrancos del Valle de Boí (Lleida) por los impactos meteorológicos extremos

Uno de los barrancos en los que se actuará - GENERALITAT

LLEIDA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat impulsará un proyecto pionero para actuar en tres barrancos del Valle de Boí (Lleida) para reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, informa en un comunicado este miércoles.

La voluntad es disminuir la vulnerabilidad de los núcleos de población expuestos a riesgos hidrometeorológicos, como lluvias torrenciales, "cada vez más frecuentes e intensas".

El proyecto prevé actuar en los barrancos de Remediano, Arenys y Ribampietro, con soluciones basadas en la naturaleza que aprovechan los procesos y ecosistemas naturales para reducir los riesgos.