El Govern acuerda con la Sareb la cesión del edificio ocupado en Manresa (Barcelona)

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha alcanzado un acuerdo con la Sareb que permitirá incorporar al parque público de vivienda el bloque ocupado este sábado por la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages en la calle Fra Jacint Coma i Galí de Manresa (Barcelona), cuyo desalojo se ha paralizado este domingo.

La Sareb se ha comprometido a ceder la gestión del edificio y formalizar "de manera inmediata" el convenio necesario para que las viviendas pasen a formar parte del parque público gestionado por la Generalitat, informa en un comunicado.

El acuerdo culmina las gestiones impulsadas desde este sábado por la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, con los responsables de la Sareb, llevadas a cabo en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Paneque ha destacado que la prioridad del Govern es "ofrecer soluciones efectivas ante la emergencia habitacional e incrementar de manera decidida el parque público de vivienda", por lo que ha sostenido que el acuerdo es un ejemplo de que el diálogo y la negociación entre administraciones y propietarios puede dar respuesta a necesidades sociales urgentes.

Esta cesión permitirá destinar a vivienda social unos pisos que se encontraban sin uso y ampliar los recursos en Manresa para atender situaciones de emergencia residencial.