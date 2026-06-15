Govern y agentes sociales firman el Pacte Nacional per a la Indústria: 5.000 millones hasta 2030

(I-D) El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre; el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este lunes la firma del Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, que articulará la estrategia industrial a largo plazo en Catalunya y prevé una inversión de hasta 5.000 millones, junto a los representantes de los principales agentes sociales de Catalunya.

Han firmado el documento también la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un acto celebrado en el Puerto de Barcelona y que ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Illa ha defendido el texto como un pacto de país porque decidir sobre el modelo industrial de Catalunya implica también decidir el modelo de país: "Catalunya no se entiende sin su industria. Forma parte de nuestra historia", ha dicho.

También ha sostenido que el documento es un pacto de futuro porque el futuro del mundo se "juega" en los nuevos sectores industriales, y que debe impulsar el liderazgo de Catalunya en la cuarta transformación industrial, en sectores como la IA o el big data.

MÁS Y MEJOR INDUSTRIA

Illa ha afirmado que, a través del Pacte Nacional, el Govern apoyará los proyectos empresariales que apuesten por "generar prosperidad, compartirla y contribuyan a la autonomía" de la economía y el modelo social de Catalunya.

Ha defendido que hay que reindustrializar Catalunya para que vuelva a ser la locomotora de España: "Nos corresponde en Catalunya liderar la economía de España y volver a ser uno de los territorios más avanzados de la Unión Europea".

"Más industria, pero sobre todo, mejor industria, porque mejor industria también quiere decir mejor Catalunya", ha añadido, y matizado que esto debe traducirse tanto en mejores empresas como en mejores puestos de trabajo.

SÀMPER

Sàmper ha destacado que el documento firmado este lunes es un pacto "vivo" y que podrá modificarse si se considera necesario para hacer frente a los cambio y la volatilidad del entorno económico actual.

Ha explicado que es un pacto "dotado de estructura, de estrategia y de contenido", y que establece objetivos concretos y medibles como el incremento del Valor Añadido Bruto (VAB) industrial o el impulso de la transición energética o las exportaciones tecnológicas.

"La industria genera mejores salarios, más estabilidad laboral y a la vez, menos rotación. Queremos esta industria por todo el país. De nada sirve ser capaces de generar una industria potente en determinados lugares, si no somos capaces de hacerla llegar a todos", ha añadido Sàmper.

SINDICATOS

Desde la parte sindical, Ros ha destacado el papel "clave" de la industria en Catalunya, y señalado algunos elementos del pacto como la incorporación del sector agroalimentario, vincular las ayudas a la generación de empleo y determinar elementos de autonomía industrial estratégica.

López, por su parte, ha valorado que este pacto "permite ligar la política industrial con objetivos sociales, territoriales y laborales", y ha reivindicado que la mejora de la productividad y competitividad se debe traducir en mejor salarios y condiciones laborales.

PATRONALES

Cañete ha explicado que es "un problema" que desde el inicio del siglo se hayan perdido más de 14.000 empresas industriales y 145.000 puestos de trabajo, y defendido que el pacto es un compromiso del Govern y los agentes sociales y hace que haya una hoja de ruta y compromiso.

Desde Foment, Llibre ha defendido que si se ejecutan todas las medidas del documento, la productividad de las empresas y del tejido productivo en Catalunya aumentará, lo que, ha añadido, a su vez también representa "más prosperidad, mejores salarios y bienestar".

PACTO

El documento prevé una inversión de 4.500 millones de euros, para los próximos 5 años, con el objetivo de ampliarla hasta los 5.000 millones.

El pacto se articula a través de 11 ejes agrupados en 5 ámbitos de enfoque horizontal, con un presupuesto de 3.526,5 millones al año, que son sostenibilidad y energía (114,05 millones), empleo de calidad (350,9 millones), innovación y competitividad (1.198,2 millones), infraestructuras y suelo industrial (1.834,2 millones) y uno transversal (29,1 millones).

Además, también contempla un enfoque sectorial, que recoge actuaciones específicas para los sectores de semiconductores y chips, IA, ciberseguridad, tecnologías duales, biomanufacturas y salud o movilidad y automóvil, con 936,6 millones de euros.

Por ejercicios, la inversión prevista será de 807,2 millones en 2026, de 1.004 millones en 2027, de 1.089 millones en 2028, 824,5 millones en 2029 y 737,9 millones en 2030.