El Govern amplía un 50% las subvenciones a entidades de ayuda humanitaria hasta los 3,45 millones

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado un 50% las subvenciones a través de convenios de acción humanitaria con entidades especializadas en reforzar la ayuda humanitaria en el mundo, por lo que han pasado de 2,3 a 3,45 millones de euros.

En un comunicado este lunes, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha subrayado que esto permitirá al Govern intervenir "en más situaciones de emergencia y crisis a lo largo del año 2026".

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que "en un mundo en que los conflictos se agravan, Catalunya quiere estar al lado de los que más sufren", y ha destacado este incremento de ayudas llega en un momento de máxima urgencia y necesidad.

Las entidades seleccionadas por proceso de concurrencia pública han sido Assemblea de Cooperació per la Pau, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Farmacèutics Mundi, Acción contra el Hambre y Cruz Roja.

NACIONES UNIDAS

Además, el departamento destinará este año una nueva aportación de 295.000 euros a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, tal y como lo anunció el delegado del Govern en Estados Unidos y Canadá, David Andrés, en la reunión del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU.

Andrés ha alertado de que el reto humanitario se está agudizando "por la grave escasez de financiación a la que se enfrentan las diferentes agencias de la ONU por parte de grandes potencias, como Estados Unidos".