El Govern aporta 250.000 euros a Unicef para paliar las consecuencias del terremoto de Colombia

Archivo - El conseller de Exteriores, Jaume Duch, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat ha aportado 250.000 euros a Unicef, en respuesta a una petición de este fondo de Naciones Unidas, para impulsar un proyecto para paliar las consecuencias para niños y adolescentes del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

En un comunicado este martes, el Govern ha explicado que el proyecto consistirá en restaurar entornos seguros de aprendizaje, dar apoyo psicosocial a niños y familias y reducir los riesgos de violencia, explotación, separación familiar y abandono escolar.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha asegurado que el objetivo del Govern es ayudar a la población más vulnerable: "Colombia nos es un país muy cercano y la presencia y contribución de los ciudadanos colombianos que viven en Catalunya hace aún más importante este gesto de solidaridad", ha subrayado.

Duch ha apostado por dar "una respuesta útil, eficiente y coordinada con los actores que ya trabajan en el terreno", ya que la intervención se llevará a cabo en coordinación con las autoridades nacionales y locales, agencias de Naciones Unidas, ONG y actores comunitarios.

El proyecto principalmente se implementará en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, y se prevé ayudar a 4.000 niños y adolescentes, 300 cuidadores y 70 docentes.

Entre las acciones previstas hay la creación de espacios temporales de aprendizaje y protección, distribución de materiales educativos y formación de docentes en educación en emergencias y apoyo psicosocial.