El conseller Raúl Moreno atiende a los medios. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat aprobará este martes en el Consell Executiu el plan para crear 20.000 plazas residenciales hasta 2030 para personas mayores y con discapacidad en Catalunya.

En declaraciones a la prensa, el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha asegurado que Catalunya debe "revertir el tiempo perdido" en los últimos 15 años, en los que la Generalitat no ha construido con fondos propios ninguna residencia pública.

Moreno ha dicho que únicamente con la inversión pública no será suficiente por lo que harán uso de la colaboración público-privada, así como de la concertación de plazas: "Lo que más nos preocupa, más allá de lo que pueda decir la oposición o no, es que las personas mayores puedan tener servicios en el momento en que los necesiten".

Asimismo, ha señalado que, en paralelo, han trabajado en la mejora de las condiciones laborales del sector social, "imprescindible" para encontrar trabajadores que permanezcan en el ámbito.

SOLUCIONAR LAS LISTAS DE ESPERA

El 'Pla 20.000' contempla dar solución a las 19.300 personas que están actualmente en lista de espera para una plaza pública en una residencia de mayores (15.000) o con discapacidad (4.300).

El Govern prevé alcanzar el objetivo inicial de 6.000 plazas --acuerdo de investidura del PSC-- antes de que termine el año, habiendo llegado a 5.378 a mediados de este noviembre, y con una nueva provisión ordinaria prevista para finales de 2026.

Ahora, tal y como ya anunció a finales de septiembre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Govern se ha fijado el objetivo de crear 20.000 plazas para 2030.

A partir de esa fecha, la Conselleria de Derechos Sociales destinaría un mínimo de 169 millones de euros anuales para financiar y mantener las nuevas plazas residenciales.

NUEVAS RESIDENCIAS Y FUTUROS CONCIERTOS

El plan incluye la creación de 15 nuevas residencias públicas para mayores, 3 de las cuales ya están en fase "muy avanzada" de construcción: una en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), otra en La Seu d'Urgell (Lleida), y una tercera en Reus (Tarragona).

El resto se construirán progresivamente hasta 2040, con previsión de generar 1.020 plazas; 4 están acordadas con la ciudad de Barcelona, y para el resto la Conselleria está todavía "en conversaciones" con hasta 96 ayuntamientos de Catalunya.

La Generalitat concertará antes de 2030 otras 1.900 nuevas plazas para mayores y 200 para discapacidad, actualmente en construcción, con fondos Next Generation o de la convocatoria de Derechos Sociales e Inclusión, y aproximadamente 433 plazas para mayores y 126 de discapacidad a través de préstamos bonificados del Institut Català de Finances (ICF).

Asimismo, hay proyectos residenciales sociales, privados o municipales en construcción que ya han solicitado la concertación futura de plazas: 246 en el caso de mayores, y 54 de discapacidad.

CONCERTACIÓN ACTUAL

El plan contempla concertar un tercio de la Capacidad Registral actual (18.000 plazas) de aquí a 2030, es decir, 6.166 nuevas plazas concertadas para mayores y 620 en discapacidad, con el objetivo de "favorecer el acceso en términos de equidad territorial".

Fuentes de la Conselleria apuntan que, debido a las diferencias entre precios, en algunos casos, como en Ponent (Lleida y alrededores) será un proceso más sencillo, mientras en el Área Metropolitana de Barcelona, en Barcelona ciudad o en el cinturón de costa hasta Girona supondrá una inversión mayor.

INCENTIVOS A LA CONSTRUCCIÓN

La Generalitat plantea incentivar la construcción privada o por parte de los entes locales, lo que ayudaría, entre otros, a aquellos de los 96 ayuntamientos que no terminen con una residencia construcción 100% pública por parte del Govern.

En este sentido, contempla fórmulas como la reserva de suelo gratuito a cambio de un porcentaje mínimo del 40% de plazas públicas durante determinados años, aunque para ello deberá aprobarse antes la Ley de instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales, en trámite en el Parlament.

Eso permitiría, según los cálculos de la Conselleria, crear 6.500 nuevas plazas para mayores y 3.500 para personas con discapacidad antes de 2030.

En paralelo al 'Pla 20.000', la Conselleria pondrá a disposición del sector dos líneas de financiación europea a través de l'Institut Català de Finances (ICF): una destinada a la construcción, ampliación y reforma de infraestructuras sociales, y otra a la climatización y adaptación al calor extremo.