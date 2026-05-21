El Govern aprobará la próxima semana 540 plazas de secretarios e interventores para ayuntamientos

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este jueves que la semana que viene aprobarán una oferta pública de 540 plazas de secretarios e interventores para los ayuntamientos.

Lo ha avanzado en el Parlament en su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley de ocupación pública catalana, donde ha agradecido la contribución de ERC y de Junts a que la Generalitat pudiera recuperar esta competencia.

"Suplimos con esta convocatoria, que no será fácil de 540 secretarios e interventores que el Govern aprobará la semana que viene, uno de los elementos esenciales para el conjunto del país, que es dotarnos de estas plazas para hacer funcionar también el mundo local", ha resumido.