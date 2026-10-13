El Govern aprueba la ampliación del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)

El Govern ha aprobado inicialmente la propuesta de ampliación del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida) con la previsión de que la superficie aumente un 9%.

La propuesta fue avalada por un proceso de consulta pública y por el patronato del parque e incluye terrenos de la Torre de Capdella y de Sort (Lleida), situados hasta ahora en la Zona Periférica de Protección (ZPP), ha informado el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La ZPP se ampliará con aportaciones de los municipios de la Torre de Capdella, Rialp, Vilaller, Vielha e Mijaran y Espot (Lleida).

Concretamente, se ampliarán los límites del parque nacional en 2.259,10 hectáreas y la ZPP en 3.577,43 hectáreas.

"FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA"

Esta ampliación, según el Govern, servirá para reforzar la "funcionalidad ecológica del conjunto del parque" con un incremento de capacidad para sostener procesos naturales y mejorar la conectividad ecológica.

Además, la ampliación permitirá consolidar la coherencia ambiental del territorio protegido y contribuirá a aumentar la resiliencia del parque ante amenazas como el cambio climático.

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica tramitará este acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su aprobación conjunta y para llevar a cabo el trámite de información pública.