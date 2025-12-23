El Govern aprueba los criterios para aplicar la prórroga técnica de los presupuestos de Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha aprobado la pró - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Govern ha dado luz verde este martes al decreto que fija los criterios de aplicación de la prórroga técnica de los presupuestos de la Generalitat del 2023 para 2026, los últimos aprobados a día de hoy.

Tal como prevé la normativa, este decreto "garantiza el funcionamiento de la administración y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía mientras no se aprueben unas nuevas cuentas", ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Se prorrogan los créditos iniciales de los gastos de todas las consellerias y se su sector público, excepto aquellos destinados a los programas y actuaciones que terminan a finales de 2025.

Los gastos del capítulo 1 (personal) se ajustarán a las dotaciones presupuestadas a 31 de diciembre de 2025 y, sobre los capítulos del 1 al 9, se prorrogarán los créditos iniciales de 2023, a excepción de los destinados a programas y actuaciones que hayan terminado.

La prórroga técnica aprobada este martes estará vigente desde el próximo 1 de enero hasta la aprobación y la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) de la ley de presupuestos para 2026.

El Govern también ha aprobado el Decreto ley de necesidades financieras en prórroga prespuestaria, que autoriza a la Generalitat y a las entidades de su sector público a formalizar las operaciones financieras necesarias para su funcionamiento mientras no hay nuevas cuentas.

También permite hacer efectivo el incremento retributivo para los trabajadores públicos aprobado este diciembre, y regula una subida del 3% en el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC).

Este Decreto ley lo deberá convalidar el Parlament, y permitirá a la Generalitta y a sus entidades del sector público formalizar operaciones para endeudarse en cualquier modalidad, incluyendo la concesión de avales y otras garantías.