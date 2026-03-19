El Govern y la artista Anna Vives colaboran para promover el turismo accesible de Catalunya

La artista Anna Vives - GENERALITAT

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generaliat, a través de la Dirección General de Turismo y la Agència Catalana de Turisme ha impulsado una campaña protagonizada por la artista con Síndrome de Down Anna Vives para promover Catalunya como destino turístico accesible.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo) y pone en valor diversas experiencias turísticas accesibles de Catalunya, informa el Departamento de Empresa y Trabajo en un comunicado este jueves.

En el marco de esta iniciativa, Anna Vives ha visitado diversos espacios turísticos del territorio catalán para conocer de primera mano experiencias accesibles y poner en valor un modelo turístico que pone a las personas en el centro, tal y como marca la estrategia '(+) Catalunya, mejor turismo' de la Agència Catalana de Turisme.

Entre los espacios visitados se encuentra la Oficina de Turismo de Catalunya en Barcelona (Palau de Mar), la primera del territorio con equipamiento 100% adaptado para facilitar el acceso autónomo a la información turística, o el complejo cultural Món Sant Benet, de la Fundació Catalunya La Pedrera, donde se ha puesto de relieve la accesibilidad de los espacios patrimoniales.

En paralelo, este mes de marzo Anna Vives ha impulsado el proyecto Visible IN, un tour internacional para visitar clubs deportivos de todo el mundo que lucirán su tipografía coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, como ocurrió este miércoles con el equipo masculino del FC Barcelona durante el partido de la Liga de Campeones frente al Newcastle.