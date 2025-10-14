El Govern asegura que mantienen el calendario actual de cierre de las nucleares catalanas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que mantienen el calendario actual de cierre de las centrales nucleares catalanas así como el impulso de la implantación de renovables.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu después de que el ABC haya informado de un supuesto acuerdo entre el Gobierno, Generalitat, Junts y ERC para alargar la vida de las nucleares catalanas.

"El escenario que maneja el Govern, desde luego, es respetar el plan de cierre que en estos momentos está aprobado para las nucleares catalanas i impulsar en la medida de lo posible la agilización y la planificación territorial de implantación de renovables en Catalunya", ha subrayado Paneque.