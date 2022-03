El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona se reunirán este martes para abordar la sentencia sobre la ZBE

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona se reunirán este martes por la tarde para abordar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha anulado la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital catalana.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha defendido que las ZBE son una "herramienta positiva y necesaria", y que funcionan en otras grandes ciudades europeas.

Considera que estas zonas se deben aplicar "de forma equilibrada, atendiendo a criterios socioeconómicos y con la premisa de no dejar nadie atrás", pero no ha querido valorar si cree que la ZBE de Barcelona se ha desarrollado de manera correcta o no.

Ha explicado que de momento los servicios jurídicos de la Conselleria de Acción Climática están estudiando la sentencia y este martes por la tarde se reunirán con los del Ayuntamiento de Barcelona "para estudiar los próximos pasos y los escenarios que se abren a partir de ahora".

También ha afirmado que el Govern mantiene su voluntad de que los 67 municipios catalanes que tienen más de 20.000 habitantes implementen una ZBE antes de que acabe 2025, como acordó el viernes.