Govern, Banc Sabadell y Fundació per la Indústria impulsarán la productividad en Catalunya

El secretario general de la Conselleria de Empresa y Trabajo, Pol Gibert; el director general adjunto y director territorial de Catalunya de Banco Sabadell, Xavier Comerma, y el presidente de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat de Catalunya, Banc Sabadell y la Fundació per la Indústria han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la productividad y competitividad del sector industrial catalán mediante la digitalización y la conexión con el ecosistema de tecnologías digitales avanzadas, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este miércoles.

El acto de firma del convenio se ha celebrado en la sede de Fundació per la Indústria en Sabadell (Barcelona), con el secretario general de la Conselleria de Empresa y Trabajo, Pol Gibert; el director general adjunto y director territorial de Catalunya de Banco Sabadell, Xavier Comerma, y el presidente de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas.

El convenio prevé un espacio de cooperación entre las tres entidades para facilitar el acceso de las empresas industriales catalanas a tecnologías digitales emergentes, promover proyectos de innovación abierta y fomentar las sinergias entre el tejido industrial y el tecnológico.

Con el objetivo de acelerar la transformación digital industrial, se llevarán a cabo actividades de sensibilización y conocimiento, como la Jornada DCA de difusión tecnológica, centrada en les verticales de la Digital Catalonia Alliance (DCA), y actividades para pasar a la acción, como el ChallengeDCA, concurso de innovación digital impulsado por la Generalitat de Catalunya con el apoyo de i2CAT, entre otras.

PRIMERA ACCIÓN

Tras la firma, ha tenido lugar la primera acción enmarcada en el convenio: el 'Taller de reptes de la indústria tèxtil en l'àmbit de la sostenibilitat', organizado en el marco del ChallengeDCA e impulsado por la Secretaría de Políticas Digitales de la Conselleria de Empresa y Trabajo y el centro de investigación i2CAT.

Un total de 13 empresas del sector textil catalán vinculadas a la Fundación por la Industria han trabajado conjuntamente para identificar retos y necesidades en materia de sostenibilidad, con el objetivo de que empresas tecnológicas catalanas puedan desarrollar soluciones innovadoras basadas en tecnologías digitales avanzadas.