El Govern busca alcanzar las 19.000 empresas que exporten "de forma regular" en 2030

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado la creación del programa 'Catalunya Exporta', con el objetivo de que haya en Catalunya 19.000 empresas que exporten "de forma regular" en 2030 --es decir, que lo hayan durante cuatro años consecutivos--, frente a las 18.345 que lo hace actualmente.

Lo ha explicado este lunes el conseller en la sede de Acció, durante la presentación del programa, que estará coordinado por la agencia por la competitividad de la Generalitat y cuenta con un presupuesto de hasta 3 millones de euros para los tres próximos años.

Además, 'Catalunya Exporta' también cuenta con otros objetivos, como es impulsar que 2.000 nuevas empresas empiecen a exportan de nuevo, alcanzar 3.500 empresas con filial en el extranjero, frente a las 3.175 compañías actuales, o superar las 2.000 empresas que facturan más de 5 millones de euros exportando.

"En definitiva, el objetivo es ser capaces de incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones, especialmente en lo que hace referencia a las nuevas tecnologías", ha resumido el conseller.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Durante su intervención, Sàmper ha valorado que "no puede haber una administración que sólo piense en regular sin escuchar a los operadores privados, igual que no pueden existir unos operadores privados sin una mínima regulación", para lo que ha puesto en valor la colaboración público-privada, que, ha insistido, es importante en Catalunya y siempre le ha dado buen resultado, textualmente.

Así, junto al Govern, también forman parte de la iniciativa el Consell General de Cambras de Catalunya, Foment del Treball, Pimec, Secartys, TecnoCampus, Amec, la Fundació Cecot Innovació, Texfor, Fitex, el Centre Metal·lúrgic y Aegp.

ESTRATEGIA

El programa se enmarca en la Estrategia de internacionalización de la economía catalana 2026-2028 y ofrecerá a las empresas sesiones técnicas especializadas en comercio internacional de la mano de las entidades colaboradoras.

También se activarán jornadas y talleres en ámbitos como la gestión internacional y la financiación; un diagnóstico personalizado del potencial exportador de cada compañía y una hoja de ruta a seguir para cada caso concreto.

Desde el Govern han matizado que el programa no va dirigido únicamente a las empresas que todavía no exportan, sino también a aquellas que busquen hacerlo de una forma más eficaz y eficiente.

RETOS

Durante la presentación del programa, Sàmper ha enumerado 5 retos a los que se enfrenta Catalunya en términos de internacionalización, como conseguir un ecosistema internacional más fuerte y conectado, elevar el número de empresas exportadoras resilientes y adaptables y conseguir una mayor consolidación, diversificación y crecimiento "en un mundo que es, digámoslo claro, incierto".

También ha destacado el reto de impulsar sectores del futuro y la economía del conocimiento y proyectar los tejidos empresariales catalanas y tener voz propia en plano internacional.