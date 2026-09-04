Govern y Cámara de Barcelona impulsarán una jornada para la reconstrucción de Ucrania este otoño

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión con el director de la Federación de Empresarios de Ucrania, Illichov Ruslan Volodymyrovych, y el director de Cooperación Internacional Económica de esta entidad, Shevchenko Anastasia - GOVERN

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern y la Cámara de Comercio de Barcelona organizarán una Jornada para la Reconstrucción de Ucrania este otoño, con el propósito de acercar al tejido empresarial catalán a las posibilidades de participar en proyectos de recuperación del país.

Lo ha explicado en una atención a medios este viernes, durante la segunda jornada de su viaje institucional a Ucrania, y ha señalado que para este evento contarán con representantes del mundo empresarial ucraniano: "Creo que es una línea de trabajo que puede ser mutuamente beneficiosa para todos".

Desde el inicio del conflicto, se han impulsado diversos encuentros internacionales para movilizar apoyo político y financiero, así como inversiones públicas y privadas destinadas a modernizar la economía e infraestructuras del país.

En este sentido, Illa ha explicado que aunque Ucrania agradece la ayuda humanitaria, sobre todo lo que necesita es un trabajo conjunto "para que su economía pueda desarrollarse y crecer" y que Catalunya quiere involucrarse en este proceso.

El presidente del Ejecutivo catalán ha subrayado que Ucrania tiene una "economía diversificada", en la que destacan sectores clave para la reconstrucción, como el tecnológico, que se está desarrollando muy rápidamente por las circunstancias excepcionales de la guerra, el agrícola, el farmacéutico, el de infraestructuras y el energético, entre otros.