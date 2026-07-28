El Govern celebra la amnistía a Serret y a la Mesa del Parlament y confía en que haya más

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía a la exconsellera del Govern durante el 1-O Meritxell Serret y a miembros de la Mesa del Parlament, y ha confiado en que "se continúe aplicando en este sentido y con esta diligencia".

"Celebramos estas decisiones, tanto la que conocíamos ayer como hoy. Siempre hemos defendido que la ley de amnistía, que contó con los apoyos necesarios en el Congreso y que se ha visto avalada por la última sentencia del TJUE, es nítida y clara sobre su aplicación", ha valorado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha dicho que estas decisiones avalan la ley y el camino de "normalización en el ámbito institucional, social y político en Catalunya", y ha llamado a futuras aplicaciones con la máxima celeridad y sin subterfugios.