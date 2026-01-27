El Govern celebra el récord de empleo en un cierre de año y se muestra "positivo" para 2026

Archivo - El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrado que Catalunya haya alcanzado la cifra más alta en empleo en un cierre de año, después de sumar 57.300 personas trabajando durante 2025 y situar la cifra total en 3,91 millones, y ha confiado en las "expectativas positivas" de cara a 2026.

Ha reaccionado de este modo en una rueda de prensa a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que muestra que el paro bajó en 900 personas en ese periodo en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%.

"El balance de 2025 es positivo y más que notable. El objetivo del Govern es mejorar y generar crecimiento económico y las condiciones para tener empleo de calidad", ha destacado.

En términos interanuales, se ha producido un repunte del paro respecto al mismo trimestre de 2024, con una subida relativa del 6,65%, con 21.900 personas más y situando la cifra total de parados en Catalunya en 351.200.

Sin embargo, Ramos ha justificado que este incremento "se debe al aumento de la población activa, no a la destrucción de empleo".