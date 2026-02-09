El Govern se compromete a "analizar" las propuestas de los Comuns para los Presupuestos 2026

La consellera de Economía, Alícia Romero (c), y el secretario general de la Conselleria, Juli Fernández (d), durante la reunión entre la Generalitat de Catalunya y los Comuns sobre los presupuestos catalanes. - David Zorrakino - Europa Press

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha valorado de forma muy positiva, en sus palabras, la primera reunión con los Comuns para negociar los Presupuestos 2026 celebrada este lunes, y se ha comprometido a "analizar y valorar" las propuestas planteadas con el objetivo de hacer factible un acuerdo lo más pronto posible, explican fuentes del Govern a Europa Press.

En la reunión, Romero ha subrayado la importancia de que Catalunya pueda aprovechar todas las oportunidades que generará el nuevo presupuesto, en sus palabras.

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Conselleria y han asistido, además de Romero, el secretario general de Economía, Juli Fernández; la directora de Presupuestos, Esther Pallarols, y la jefa de gabinete de la Conselleria, Cristina González; el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, y los diputados en el Parlament Susanna Segovia y Andrés García Berrio.