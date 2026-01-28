El Govern se compromete a mantener la rebaja de las tarifas del transporte toda la legislatura

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, se ha comprometido a mantener desde el Govern las bonificaciones de las tarifas del transporte público a lo largo de toda esta legislatura, tras la situación en Rodalies y hasta que se solucione los problemas en el servicio.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este miércoles en el Parlament, en que ha respondido a las preguntas de la oposición al presidente, en sustitución del jefe del Govern, Salvador Illa, por su hospitalización, y que ha monopolizado la crisis de Rodalies.

"No se le puede exigir a un ciudadano que, tras el desbarajuste que se ha vivido, tenga que pagar por el servicio. Y tiene el compromiso del Govern de mantener esta rebaja de las tarifas del transporte público durante el conjunto de la legislatura. Hasta que salgamos de ésta", ha expresado el conseller, tras la petición de la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, de prorrogar las bonificaciones.

"DÉCADAS DE DESINVERSIÓN"

Ante las críticas de la oposición a la gestión del Ejecutivo durante esta semana, y en medio de la petición de varios grupos de la dimisión de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern tiene la "mano tendida" a los grupos para encontrar las soluciones en este ámbito.

"Compartimos con ustedes el diagnóstico de que décadas de desinversión en la red de cercanías, que ha sido un mal enfoque de las prioridades, sólo serán solucionadas con años de máxima inversión. También sabe, como yo, que esta no será una solución fácil ni será una solución rápida", ha advertido.

CRÍTICAS DE TODA LA OPOSICIÓN

Todos los grupos de la oposición han criticado la gestión del Govern durante la crisis de movilidad: la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, les ha acusado de "dimitir de la gestión y de exigir al Estado un servicio digno" y ha reclamado un traspaso integral, mientras que el líder de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, ha acusado a Dalmau y Paneque de hacer más grande la crisis por haber generado confusión, desconcierto y desconfianza, en sus palabras.

Desde el PP, su líder, Alejandro Fernández, ha reprochado que el Govern atribuya la situación al cambio climático y lo use como coartada, según él; y el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha calificado al Govern de incapaz, ha asegurado que lo ocurrido no es ni por la herencia recibida ni casualidad, sino fruto de sus políticas: "Dimitan y convoquen elecciones", ha zanjado.

La presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que Renfe y Adif no acataron las directrices del Govern durante la crisis, y ha achacado al Ejecutivo que no se plantara, en sus palabras, hasta este lunes; por parte de la CUP, el diputado Xavi Pellicer ha exigido que toda la inversión en infraestructuras sea para Rodalies y no se invierta en "macroproyectos" como el Aeropuerto de Barcelona.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticado que los catalanes pagan, textualmente, una fortuna en impuestos para tener infraestructuras obsoletas, mientras que el presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, ha lamentado el tono catastrofista que ha detectado en los grupos de la oposición y ha sostenido que los problemas de Rodalies no tienen origen en decisiones del Govern actual.

Junts, el PP, y CUP han reiterado su petición de que Paneque dimita por esta cuestión, y otros grupos, como ERC o Vox, se han limitado a pedir más dimisiones de las que ha habido, "aquí y allá", en el caso de los republicanos.

MANO TENDIDA

Dalmau ha reiterado, a lo largo de la sesión, que lo que necesita Rodalies son soluciones, y ha tendido la mano a los grupos la Cámara para ello, y ha recetado años de máxima inversión en infraestructura ferroviaria, renovar los trenes y avanzar en el traspaso: "No hay otro camino".

Respecto a la gestión del Govern, ha dicho que han actuado con la voluntad de reabrir el servicio lo más pronto posible y garantizar el derecho a la movilidad, pero que la prioridad era, en paralelo, que se hiciera con arreglo al "derecho superior a la seguridad", aunque fueran decisiones, ha dicho, dolorosas de tomar.

Ha defendido que el Govern ha "dado la cara", y en respuesta a PP y a Vox, les ha pedido humildad en la gestión de las emergencias, en referencia a la gestión de la dana en Valencia y a la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, y ha añadido que el PP tiene alguna responsabilidad en las desinversiones que arrastra la red.

CAMBIO CLIMÁTICO E INVERSIONES

El conseller ha señalado que los efectos del cambio climático en las infraestructuras ferroviarias son "una realidad" que se puede constatar, y que tras años de sequía, Catalunya ha tenido registros pluviométricos sin precedentes en décadas.

También ha dicho que el Govern ha asumido el compromiso de mejorar Rodalies, y que fruto de las actuaciones de estos días ya se han detectado más de 30 puntos con incidencias que requerían actuaciones inmediatas, sobre las cuales se está actuando, como ha defendido que se está haciendo en otros puntos de forma general.

"Si quiere ver los cambios de Rodalies, puede ir entre Parets y la Garriga y verá el desdoblamiento de R3. Y podrá ir a la R2 Sud y verá el corte que se ha tenido que hacer en el túnel de Roda de Berà para garantizar mayor capacidad. Y verá las actuaciones que se están llevando a cabo en la estación de Sants o en la Sagrera", ha relatado.

Respecto a las peticiones de dimisión, ha dicho que el presidente, Salvador Illa, tiene "plena confianza en el Govern y en el conjunto de sus consellers", que ha asegurado que están centrados en poner fin, de una vez por todas a la situación de Rodalies, que no ha empezado hace un año y medio, en sus palabras.

SALVADOR ILLA

También ha aprovechado para agradecer los deseos de casi todos los portavoces de una rápida recuperación de Illa, pero ha reprochado a Orriols su actitud ante la hospitalización del presidente: "La diferencia entre usted y yo es que si usted estuviera en situación de enfermedad, a pesar de pensar tan diferente como pienso de usted, yo le desearía lo mejor y que se recupere".

"Es evidente que no deseamos daño a nadie, a ningún diputado de esta cámara, lo que no vamos a hacer es normalizar los privilegios de la casta política como hacen el resto de formaciones", ha respondido Orriols, porque cree que Illa ha sido tratado con privilegios durante su hospitalización.