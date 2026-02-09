El Govern y los Comuns celebran la primera reunión para negociar los Presupuestos de 2026

Reunión entre el Govern y Comuns para negociar los Presupuestos de 2026. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, y representantes de los Comuns mantienen este lunes por la tarde la primera reunión de negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

El encuentro se celebra en la sede de la Conselleria y han asistido, además de Romero, el secretario general de Economía, Juli Fernández; la directora de Presupuestos Esther Pallarols, y la jefa de gabinete de la Conselleria, Cristina González.

Por parte de los Comuns, han acudido el portavoz del partido en el Parlament, David Cid, y los diputados de Comuns en el Parlament Susanna Segovia y Andrés García Berrio.

Antes de la reunión, en declaraciones a la prensa, Cid ha asegurado que las negociaciones girarán en torno a los trenes y la vivienda, y ha detallado que transmitirán al Govern la necesidad de que sea "protagonista" de la solución de Rodalies a medio y largo plazo.

"Y eso quiere decir que la Generalitat planifique infraestructura ferroviaria, pero que también participe en el mantenimiento y en la ejecución de obra a través, por ejemplo, de acuerdos de gestión, como está sucediendo, por ejemplo, en carreteras del Estado", ha afirmado Cid.

INFORMACIÓN CLARA

También ha reclamado que haya información clara sobre lo que pasa en las estaciones de Rodalies, y ha criticado que la Generalitat "después de todas estas semanas, no haya sido capaz de encontrar una solución" para resolver esta falta de información a los usuarios.

El portavoz de los Comuns ha explicado que le pedirán al Govern "gestionar el mientras tanto" en Rodalies, y que la Generalitat de un salto adelante --textualmente-- en el transporte alternativo, no solo cuando hay incidencias.

Preguntado por si se plantean un horizonte temporal para cerrar un acuerdo presupuestario con el Govern, Cid ha respondido que el horizonte que se plantean son sus demandas: "Dependerá del Govern, dependerá de qué voluntad tiene el Govern o no de llegar a un acuerdo en base a las condiciones que nosotros hemos situado como prioritarias".

Ha detallado que el encuentro de este lunes es una primera toma de contacto que servirá para conocer las prioridades del Govern en los diferentes departamentos y ver si hay voluntad de cumplir con las demandas de los Comuns en materia de trenes y de vivienda.

UNOS PRESUPUESTOS "QUE SE NOTEN"

"El calendario está en la mesa del Govern. Nuestro objetivo no es de tiempo, sino del día a día de la gente. Nosotros lo hemos dicho, queremos unos presupuestos que se noten", ha subrayado Cid, que ha añadido que no se sienten interpelados por el calendario sino por los contenidos de las negociaciones.

Preguntado por si el Govern debería aprobar las cuentas pese a no tener acuerdo con ERC, en caso de no avanzar en la cuestión de la recaudación del 100% del IRPF que piden los republicanos, el portavoz de los Comuns ha sostenido que es "respetuoso" con las condiciones de ERC, y ha insistido que los tempos de aprobación de las cuentas dependen del Ejecutivo catalán.