Govern y Comuns pactan 12,5 millones para reducir cuotas universitarias en familias monoparentales

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará una partida de 12,5 millones de los Presupuestos para equiparar las cuotas universitarias entre familias numerosas y monoparentales, tras el acuerdo alcanzado con los Comuns para las cuentas.

El ejecutivo pondrá en marcha esta medida a partir del curso 2026-2027, con una rebaja del 50% para familias monoparentales con un solo hijo y la exención del 100% para aquellas familias con más de un hijo, explican los Comuns en un comunicado este domingo.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que con esta medida se hace "justicia" y los hijos e hijas de las familias monoparentales lo tendrán un poco más fácil para acceder a la universidad, según ha explicado en declaraciones difundidas por la formación este domingo.

Los Comuns han explicado que este era un compromiso que incluyeron en la negociación presupuestaria porque se trata de una "reivindicación histórica".

Según la formación esta medida beneficia a un colectivo amplio y consolidado en Catalunya, con 78.550 títulos de familia monoparental vigentes y apuntan que la tasa de riesgo de pobreza en estos hogares llega al 47%.

FAMILIAS OBJETO DE LA MEDIDA

A efectos de este medida se considera familia monoparental la integrada por una persona adulta con hijos o hijas menores de 21 años (o de hasta 25 si cursan estudios) que conviven con ella y son dependientes económicamente.

Estas familias se dividen entre la categoría general (familias con un progenitor con un único hijo a cargo) y la categoría especial (dos o más hijos o aquellas en las que el progenitor o uno de los hijos tiene reconocida una discapacidad).