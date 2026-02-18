Govern y Comuns pactan aumentar en 100 millones las ayudas al alquiler para los Presupuestos

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach (i); y la consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica, Sílvia Paneque (d) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los Comuns han acordado aumentar los recursos de la Generalitat a ayudas al alquiler en el marco de la negociación para los Presupuestos, pasando de los 200 millones de euros actuales a 300 millones.

De esta forma, se verían beneficiados por estas ayudas hasta 50.000 hogares, en lo que era una de las condiciones de los de Jéssica Albiach para dar luz verde a las nuevas cuentas públicas, ha avanzado 3CatInfo este miércoles y han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Además, se modificará el límite de ingresos máximos para acceder a estas ayudas: actualmente era de 25.200 euros anuales (2,9 veces el Índice de Renda de Suficiencia de Catalunya) y pasará a ser de 36.000 euros (4,1 veces el IRSC).

En paralelo, también se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas.

Los Comuns proponen que en el caso de Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales y en el resto de Catalunya en los 855 euros mensuales.

En materia de vivienda, ambas partes negocian la prohibición de las compras especulativas de vivienda mediante una modificación de la ley de urbanismo, elemento sobre el que todavía no han cerrado un acuerdo y que es condición 'sine qua non' de los Comuns.