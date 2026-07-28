El Govern concede una ayuda de 2 millones a Alcanar (Tarragona) para reordenar el barranco del Llop

Archivo - (I-D) El alcalde de Alcanar (Tarragona), Joan Roig; el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, firman un protocolo para el municipio en diciembre. - GOVERN - Archivo

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la concesión de una subvención de 2 millones de euros al Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) para financiar la adquisición y posterior derribo de las 10 viviendas particulares, construidas legalmente en suelo urbano, que están situados en zona de alto riesgo de inundación en la zona del barranco del Llop.

Las inundaciones de 2021 y 2023 y las lluvias torrenciales de la DANA Alice del pasado octubre "evidenciaron la vulnerabilidad de esta zona de Alcanar Platja, donde se produjeron graves daños materiales y se vio el riesgo real para la población", informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La decisión llega después de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Alcanar y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) formalizaran en diciembre un protocolo de intenciones para impulsar la gestión integral del barranco del Llop.